醫病》腦瘤壓腦幹…男大生失明失聰 監控神經開刀除害

2017-09-21 18:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕術中神經功能監測系統，讓腦與脊椎手術更安全！

22歲劉姓大學生罹患顱底巨大脊索瘤，壓迫腦幹且侵犯骨頭、軟組，導致失明、失聰、全身無力只能臥床，台中榮總神經外科團隊在3個月前為他開刀切除腫瘤，並使用術中神經功能監測系統避免傷及神經，手術成功，劉生已能下床行走，不久就能復學。

劉生有癲癇，服藥控制良好，不過，1年前他開始看不清、聽不到、常跌倒，癲癇加重，最後失明、失聰，只能臥床，轉診到台中榮總確診在顱底核與頸椎交界處長了9公分大的顱底脊索瘤，這是良性瘤，但具侵犯性，已經壓到腦幹，也侵犯到顱底骨和舌咽骨頭與軟組織，必須趕緊開刀切除。

中榮腦腫瘤神經外科主任李旭東指出，術中神經功能監測系統可避免術中傷及神經，把一般15％至20％的風險，降至2％，增加病人安全。

由於腦瘤在右腦深處且壓迫腦幹，手術醫師李旭東為免開刀損傷四周的顱神經、顏面、舌咽和聽神經等多重神經，術中使用神經功能監測系統，以電極針刺入相對應的部位，包括顏面、眼周、耳內、喉嚨等等，監測神經反應，一旦觸及，就會隨時提出警告，先後進行兩次自然孔手術，成功切除腫瘤，未傷及神經，男大生現在已經功能恢復5成，也能走路了，由於腫瘤早已壓傷神經，預計能恢復8成。

另一名22歲護理師則是在準備就職前，突然發生癲癇，罹患基底核血管瘤，有5公分大，壓到運動神經，造成右手腳麻，手術切除也使用神經功能監測系統，現在痊癒，即將工作。

李旭東說，術中神經功能監測系統也能預測功能性恢復情形，像神經減壓手術中能測試神經恢復狀況、電刺激測試功能是否恢復，這項技術也愈加進步，院方應用在腦血管、功能區腦瘤、顱底腫瘤及其他功能性如癲癇或顏面神經痙攣手術，恢復更好、住院更短，這項系統有健保給付，但耗材自付。