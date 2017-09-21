澎湖擴大失智共同照護網絡 法界提供諮詢服務

2017-09-21 18:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院獲衛生福利部核定為澎湖地區「失智症共同照護中心」後，積極結合各方資源，今天更納入澎湖地方法院、澎湖地方法院檢察署等法界力量，提供失智長者簽署文件的法律諮詢服務。

衛福部澎湖醫院院長郭泰宏、衛生局副局長樓亞洲等人今天領軍，邀請澎湖地方法院院長張意聰、澎湖地檢署主任檢察官劉仕國及社團法人社會扶助關懷協會、林淑惠職能治療所、財團法人平安社會福利慈善事業基金會、有限責任高雄市安祥照顧服務勞動合作社等人，共同簽約建構失智症患者及家屬服務網絡，營造失智友善社區。

郭泰宏院長說，根據統計，65歲以上老人每13人即有1名失智者，80歲以上老人更每5人就有1人失智。澎湖目前估計，65歲以下失智患者約有1200人，卻只有120人列入個案關懷，9成失智長者都住在社區，建立適居的支持環境，連結社區資源，讓大眾對失智症有更進一步認識，有其重要與必要性。

精神科主任劉潤謙醫師也提醒，失智患者及家屬往往不會主動求醫，症狀往往反映於日常生活上，造成不便及困擾。失智者並非完全失能，透過單位間互相合作轉介及適當的協助，布建良好的社區環境及網絡，共同守護失智者，讓失智長輩們過得更健康及安全。9月24日共照中心將於馬公市光明里舉辦「國際失智症月社區識能活動～護智趣」宣導活動，歡迎大家參與。