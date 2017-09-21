業務量爆增 竹北地政所廳舍不足、停車難

竹北市地政事務所72年啟用後，90年間曾進行建物外觀拉皮。（記者廖雪茹攝）

2017-09-21 18:17

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市開發速度驚人，竹北市地政事務所業務量激增，廳舍空間明顯不足，加上緊臨市場且店家多，周邊停車一位難求；縣長邱鏡淳昨偕同縣府團隊現勘，指示檢討廳舍需求，研議都市更新的可行性，將地政博物館納入擴充計畫，同時也要一併改善停車問題。

位在竹北市三民路的竹北市地政事務所，72年啟用，緊臨仁義市場和仁愛國中，通勤尖峰時段十分壅塞，縣府屢接獲民眾抱怨，到竹北市地政事務所洽公，經常找不到車位。

竹北地政事務所秘書李美娟說，竹北市發展速度快，近10年業務量爆增，光登記收件每年約3萬件，測量8000多件，但檔案櫃是固定式，空間狹窄，龐大的檔案文件已塞不進，另該所尚保存大批日治時期的地政地籍資料；為此，該所向縣府爭取升級設備、擴充空間及改善停車問題。

仁愛國中鄰近地政所，預計年底將新建學生活動中心暨專科教室，因此邱鏡淳昨早偕同相關局處主管現勘，關心工程規劃，了解地下室能否提供停車空間。

但仁愛國中表示，學校原設計27班容量，因學生數成長，現擴增到42班，1200多名學生，現仍總量管制，排擠到部分專科教室，加上該校缺乏大型室內空間，因此以體育和管樂為重點，爭取新建活動中心（地下1層地上2層）暨專科教室（地上3層），以空中廊道串連。

此案縣府已編列1億4000多萬元預算，正細部設計中，預定年底發包；但地下室扣掉電機、電器和消防設備，以及桌球室、儲藏室等空間後，頂多只能騰出20個停車格，難以舒緩停車窘境。

邱鏡淳隨後指示相關局處檢討竹北地政事務所的廳舍空間，檢視周邊公有地的利用狀況，並研究都更的可行性，連同珍貴的地政資料，朝地政博物館的方向擴充規劃，並一併解決周邊停車問題。