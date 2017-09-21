公益路跑賽盈餘捐弱勢團體 還有愛瘋8手機摸彩

南市效果書局結合多位民代、企業合辦第三屆台南永保安康公益路跑賽事。（記者王俊忠攝）

2017-09-21 20:18

〔記者王俊忠／台南報導〕南市效果書局與多位民代、企業將於十一月五日在安南區國立台灣歷史博物館周邊舉辦「第三屆永保安康公益路跑半程馬拉松」賽事，活動所得部分盈餘捐助華山基金會與憂鬱症關懷協會，還有最新的iphone 8 手機可摸彩。

對於第三屆永保安康公益路跑活動，效果書局負責人林明政表示，衷心希望每一位參與的跑友都能永保安康，此次邀請市議員林宜瑾、王錦德、李文正、王家貞、蔡旺詮與立委陳亭妃、葉宜津、黃偉哲、王定宇等服務處、華山基金會市站長張瑞芬等單位參與協辦。

與會民代表示，感佩林明政走出憂鬱症陰霾與邁向全新人生的心路歷程，很重要的一點是透過規律運動來馴服精神疾病並與之共存共處，林明政能投入主辦路跑活動推廣身心健康，並回饋社會公益，很有見地，值得參與力挺。

主辦單位說，此次公益賽事擴大舉辦，有21.1公里半馬組、10公里挑戰組與3公里健康組、兒童組，感謝上諺創意行銷公司贊助摸彩大禮，有兩支入門級運動手錶、蘋果最新iphone 8手機，報名截止日為10月7日，報名網址：https://goo.gl/oJBb4。