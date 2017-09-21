各單位接力 基隆和平島公園1週3場淨灘

張榮發基金會今天結合10個團體、超過200人一起到和平島公園淨灘，清出1590公斤垃圾。（張榮發基金會提供）

2017-09-21 17:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市和平島公園擁有媲美野柳的地景，泰利颱風過境造成大量漂流木及垃圾沖上岸，繼上週六台日志工到阿拉寶灣海域清理海漂垃圾，今天張榮發基金會等單位也投入海岸環境清潔工作，清理出超過1590公斤垃圾，基隆市環保局表示，23日也會在和平島公園淨灘，歡迎民眾共襄盛舉。

張榮發基金會今天結合長榮國際儲運、長榮國際連鎖酒店、平寮社區發展協會、社寮社區發展協會、熊米屋心智障礙烘焙坊、基隆地檢署、基隆伊甸基金會等10個團體、超過200人一起到和平島公園淨灘，清出瓦斯鋼瓶、越南飄來的寶特瓶等1590公斤垃圾。

張榮發基金會執行長鍾德美指出，海洋汙染問題嚴峻，尤其塑膠製品不易完全分解，塑膠微粒可能在人們不自覺的情況下被吃下肚，長榮海事博物館長期推廣海事教育，舉辦各式講座及活動，希望大家共同重視「減塑」這個議題。

長榮國際儲運總經理魏茂俊表示，國際儲運雖是提供物流倉儲交通運輸事業，但十分重視慈善公益及環保等公共議題，此次員工自動響應淨灘活動，希望能為這片土地盡一份心力，還給地球該有的風貌。

派出25位社會勞動役參與淨灘的基隆地檢署主任觀護人張裕煌表示，勞動役人員並沒有把它當成苦差事，工作分配後均自動自發投入，展現為環境盡一分心力的精神，是參加多場淨灘以來最感動的一次。

基隆桂冠酒店今天也號召數十位酒店旅客與員工參與，總經理孫衍菁說，長榮桂冠連鎖酒店提供汰換的家具、餐具、寢具給社福團體與弱勢家庭，迄今已累計數千件，都是希望透過各項環保活動，讓環境更美好。

基隆市環保局週六也會同交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、基隆市政府教育處、和平國小等單位，在和平島公園舉辦淨灘活動，將有500多人一同投入海岸環境清潔工作，環保局呼籲社會各界共襄盛舉，一起攜手維護美麗的海岸線。