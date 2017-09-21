台中工業區地價稅暴漲 稅務局助廠商申請特別稅率

2017-09-21 17:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市地價稅去年暴漲，西屯、南屯漲得更兇，橫跨兩區的台中工業區廠商抱怨連連，地方稅務局發現，工業用地的地價稅較低，屬特別稅率，有些工業區廠商符合資格卻未申請，今天專程到廠協會協助廠商申請。

廠商若確實在工業用地從事生產製造，地價稅率只有千分之10，若是私有地，必須採累進，從千分之15至千分之55，相差很大。

台中市去年地價稅爆漲，尤其西屯區及南屯區漲得更高，不管是私有地或是工業用地，都讓民眾及企業主繳得很心痛，而台中工業區幾乎漲了兩倍，很多企業主在看到自己的地價稅單後，才知道自己未申請土地為工業用地，因此被採累進課稅，荷包大失血。

由於每年的地價稅特別稅率的申請於9月22日截止，台中市政府地方稅務局日前在篩選台中工業區的廠商資料，發現有多家廠商應該是符合工業用地的地價稅減免，大約有90家，因此主動通知廠協會，請廠協會通知符合資格的廠商，將於今天到廠協會收件，協助廠商申請減免，若符合工業用地資格，就是適用特別稅率。就只要付千分之10的稅率。不少廠商在得知稅務局今天來收件，準備了相關資料，齊聚在廠協會等候。

地方稅務局副局長葉國居表示，過去就有輔導廠商申請，可能廠商不知情，加上適用特別稅率的申請明天就要截止，因此稅務局主動前往收件，進行審查，若符合資格，就不會被累進課稅，會以千分之10來計算。