帶頭淘汰「小烏賊車」 桃市清潔隊電動車隊誓師

響應節能減碳，並達成減少空氣污染、降低噪音等目標，桃園市環保局斥資近600萬元採購132輛電動機車，讓清潔隊員當公務車。（記者陳昀攝）

2017-09-21 17:49

［記者陳昀／桃園報導］響應節能減碳，桃園市環保局斥資近600萬元，採購132輛電動機車，讓清潔隊員騎乘執行髒亂清除、環境巡視與拆除小廣告等工作，預計每車每月可以減少600元油料及保養費用、每年共減少38公噸碳排放量，桃園市長鄭文燦今天在「環保低碳清潔機動隊」的誓師大會上表示，市府要帶頭淘汰「小烏賊車」，鼓勵大眾汰換二行程機車。

鄭文燦指出，「桃園市環保低碳清潔機動隊」是落實公務車輛使用低污染運具的第一步，另淘汰二行程機車、新購電動二輪車等補助，中央、地方加起來最高補助3萬1千元，明年起補助金額會逐年降低，呼籲市民儘速申請。

他說，環保局也舉辦抽獎活動，鼓勵報廢二行程機車，105年12月31日前車籍、戶籍設在桃園市的二行程機車車主（不含機關學校、公司行號及公、私法人），今年完成報廢即可抽獎，明年6月公布中獎名單（期間不可將戶籍遷出桃園），獎項包含TOYOTA油電車、E-MOVING、GOGORO電動機車，及GIANT電動輔助自行車等。

環境清潔稽查大隊長羅文林指出，桃園市各區清潔中隊現有公務機車共262輛（含電動機車19輛），由於公務執勤需要長時間騎乘，隊員改騎電動機車執行勤務後，既減碳、環保又能撙節支出，更展現推動綠能的決心。

桃園市環保局長沈志修說，目前正研議讓守望相助隊公務巡查車改用電動機車，近期會公布辦法相關辦法，逐步將公務車輛都換成電動車，減少空氣污染。