愛心串聯 長輩穿太空裝「登月」高歌

長輩在月球造型舞台上，穿著太空裝模仿太空人插上旗幟，體驗秋節氣氛。（記者洪臣宏攝）

2017-09-21 17:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕華山基金會今天在大寮區包公廟舉辦中秋K歌餐會，邀請256位長輩參加，席開30桌，現場布置成太空風格的背景，長輩穿起太空裝，興起了登陸月球想像，笑聲不斷。

來自彌陀的86歲李老塔身穿太空裝，用拐杖撐著輪椅出場，接受夾道歡迎，為活動揭開序幕，6位穿著太空裝長輩則在等候室等待，當落地音樂響起，也一起登上月球造型的舞台，插上「愛老人亮起來」的旗幟，象徵登月成功，營造出秋節有月亮氣氛。

這場「中秋亮起來 愛老人K歌餐會」邀請原高縣長輩參加，且集合社會愛心共襄盛舉，東興筵席提供免費餐點，由總鋪師林韻良、陳世民烹煮低油、低鹽，入口即化，適合長輩食用的佳餚，包公廟特地打造了無障礙空間，讓長輩暢行無阻，主委郭昭廷說，包公廟全力支持公益。

華山基金會B區（原高雄縣）縣站長黃洋騰改編太空人阿姆斯壯名言說：「長輩的一小步，是華山服務的一大步。」這次邀請的長輩來自原高縣地區，有些人就算身體不便也要參加，令志工振奮。

李老塔以一首「母啊喂」為K歌開場，現場也提供量血壓、剪頭髮服務，還準備了一些「太空」、「登月」牌子供拍照，長輩們爭相擠眉弄眼，留下秋節的回憶。