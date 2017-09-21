避免傷害超萌海龜 小琉球半潛艇螺槳加裝保護殼

2017-09-21 17:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球鄉為離島，四面環海，近年生態復育有成，定居海域的海龜初估至少上百隻，為保護超萌海龜，具有透明玻璃艙的水下半潛艇業者，引進新式「保護海龜」的引撆、螺槳設計，期讓螺槳擊打海龜的事件減到最低，保護稀有觀光財。

小琉球已是各類海龜的完整棲地，海龜悠遊美姿成為小島動物明星，潛水愛好者還幫忙取名，許多浮潛業者更打出「來小琉球浮潛看不到海龜比看到還難」號召，成功吸引遊客目光。

不過海龜的生存環境仍面臨船隻螺槳和廢棄漁網的威脅，因此小琉球人除自主成立「海洋志工隊」下水清除海廢外，現在連業者都斥資千萬元引進新式的半潛艇，螺槳和引撆都為適應小琉球的海域量身打造，就為保護海龜。

業者阿翰指出，這艘半潛艇是目前台灣唯一採用雙引擎設計，並加裝引擎防護罩與不沈船設計的船隻，除了鮮亮的外形及寬敞的甲板，也顧慮到船上乘客的安全，於是不惜成本做了雙引擎，萬一在海上其中1顆引擎壞了，仍有動力能將遊客安全地送回陸地上。

阿翰說，他們還結合了近年來興起的SUP（站立式槳板）教學及實際操作，也有配合潛水教練推出體驗潛水、潛水教學、自由潛水教學、浮潛教學、救生訓練及船訓，功能多元，適合各類型水上活動。

業者強調，經營理念為「取之地方、用之地方、回饋地方」，每張船票的費用撥出10元，作為海洋基金及環境教育經費，期盼觀光開發與保育能達到平衡。

大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍說，小琉球從民國89年納入鵬管處轄區的定位，就是生態學習島，至今未曾變過，看好當地業者認同並願意配合，許多年輕人返鄉就為生態環境維護，努力讓小琉球變成「魚多、生物多、珊瑚多」3多的海上美麗小島，令人激賞。