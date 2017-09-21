台中電廠一號機廠外燃起熊熊大火 台電：未影響供電

台中火力發電廠外起火燃燒。（圖擷取自爆料公社）

2017-09-21 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕台中電廠一號機空污工程切割吸收槽傳出火警，已通知消防隊前往滅火；發電處表示，進行環保改善工程時，台中一號機FGD吸收塔橡膠因ACQS工程施工著火，消防隊前往撲救後10分鐘內即將火勢撲滅。

該施工區域為中部施工處負責範圍，而此次起火原因為管路內有易燃氣體，切割橡膠墊片時火花引燃所致，台中電廠一號機原本排定歲修進行空污防治工程，今天所發生的火災，並不會影響供電。