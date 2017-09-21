撿到鄰長女兒襪子怎歸還？ 網友回應超不正經

2017-09-21 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕馬路上撿到別人家曬的衣物怎歸還比較好？近日有網友PO文表示，他經過鄰長家時，看見曬在窗台的襪子掉在馬路上，敲門都沒人應，就先帶回家保管了，但又怕晚點歸還時被當成變態，上網詢問是否有更好的方法？

結果，網友搞笑建議原PO「把襪子套在頭上，站在巷子口等就好」、「口袋的內褲要拿出來一起還」，方向全歪。

一名網友昨日在mobile01發文，說他經過鄰長家窗戶時，看到鄰長女兒曬在窗台的襪子掉在馬路上，前去他們家敲門都沒人應，便走進去巡了所有房間，也沒有人在睡覺，就決定先帶回家保管，晚一點再拿去歸還，但經仔細思考後，若他冒然拿去還肯定被當變態，可能被誤會他有把襪子怎麼了，但若不還又算侵佔，上網求問網友，該怎麼辦才好？

沒料到網友竟回答：「把襪子套在頭上（可以證明您沒噴甚麼在襪子上），站在巷子口等她就好，其他的讓神奇海螺安排！」、「你現在就把衣服脫光，坐在鄰長家客廳，等他們全家都回來，醬就不會有人懷疑你囉...」、「口袋的內褲要拿出來一起還」，趁機戲弄原PO；另外也有搭上時事梗的：「等iPhone X上市，襪子裡面塞一台iPhone X還給她」。

但也有好心網友認真回：「先找里長、派出所長、鄉長、分駐所長 一同前往。能CALL議員、鄉代主席也順道。一行人浩浩蕩蕩就不至於誤會。」；更務實的像是：「丟她家門口就好，想那麼多幹嘛？」、「塞信箱啊」。