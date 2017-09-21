弘光科大舉辦長照研討會 優良機構交流提升服務效能

2017-09-21 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕提升長照品質，弘光科大承辦市府辦理長期照顧業務推動計畫多年，配合政府積極推動長照2.0政策，21日、22日在學校辦理「2017年社區長期照顧服務成效與精進研討會」，邀請台中市上半年度長照業務評鑑績優的8家機構，進行主題報告與意見交流，讓各單位之間相互學習、模仿、回饋，提升整體服務的效能。

社區長期照顧服務成效與精進研討會邁入第2年，今年擴大辦理，2場次總共有近300人次參加，開幕當天，衛福部社家署副署長陳素春、臺中市社會局副局長陳仲良等人都來參加，陳素春還進行「國家長照新願景」演講，說明長照2.0推動政策，她預估，這2年服務對象將增加到73萬8千人，預計月底將開通「1966長照服務專線」，希望提供優質平價、普及的服務，建立社區為基礎的長照體系。

弘光科大健康事業管理系助理教授陳亮汝擔任臺中市長照業務推動計畫主持人，她說，去年第一次將標竿參訪轉換為研討會方式舉辦，這個新嘗試沒想到反應很好，由於參加的都是實務界的服務機構人員，有豐富的實務經驗分享，藉由不同的主題報告進行交流，大家可以相互學習，吸收彼此的優點，讓服務品質更加提升。

陳亮汝表示，以往臺中市評鑑優良的機構，利用標竿參訪方式向外縣市取經學習，現在變成研討會的方式，不儘可以臺中市內的單位有更多互相交流學習的機會，而且每家長照服務單位特質不同、資源不同，主題也多元，每個單位都想要創新，精益求精。報名開放後，服務單位十分踴躍參加，也吸引了外縣市其他相關單位的注目，紛紛報名參與。

進行長照專題報告的單位，包括中華傳愛社區服務協會、私立永信社會福利基金會、天主教聖母聖心修女會、老五老基金會、天主教曉明社會福利基金會、私立社會福利慈善基金會、私立甘霖社會福利慈善基進會、生命連線基金會，內容包含組織經營管理、服務輸送模式、社區資源網絡、人力資源管理、創新服務模式等。

曉明社福基金會落實個案管理，依老人失能、失智、個性分組照顧，採用個別化、小規模照顧模式，發展人員專長，導入照顧服務及開發多元課程，每個單位都不斷地改進創新，提升照護品質。

送餐為主的老五老基金會，原本送餐用一般的便當紙盒，擔心製造垃圾環保問題，改用鐵餐盒，後來又顧慮食物變冷，開發出保溫的不鏽鋼餐盒，安全又無毒，又採用無毒的蔬菜，不斷的精進。