拒當世大運選手村餐廳 林口國中操場年底換新

2017-09-21 16:33

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口國中操場原訂為世大運選手村餐廳搭建場地，但去年3、4月因家長擔心工程噪音、塵土干擾學生上課，且長達1年時間無法使用操場影響權益，引發家長激烈反彈，最後只好緊急將餐廳改到隔壁空地，台北市長柯文哲還為此痛批新北市沒有江湖道義。如今世大運已圓滿落幕，林口國中也開始動工整修操場，預計年底前就能擁有嶄新面貌。

去年三、四月份期間，由於林口國中師長認為為了只舉辦12天的世大運，學生卻必須忍受長達約12個月的時間無法使用操場、籃球場，期間還與施工噪音與塵土為伍，在家長與新北市議員蔡淑君的強烈反對下，最後喊卡，台北市府只好另覓學校北側空地作為餐廳用地。

蔡淑君表示，為林口國中師生擋下世大運選手村餐廳後，也協助學校積極爭取整修操場經費。林口國中校長徐淑芬說，由於學校操場已經使用超過20年，有跑道積水、表面破損、草地坑洞等問題，原本就需要汰換了，但因規劃作為選手村餐廳地點，整修計畫才暫時擱置。後來學校師長集體反對，選手村餐廳改地點，學校才開始向新北市教育局爭取了1016萬的經費，本月18日已經動工，預計年底前就可完工。

徐淑芬說，若當初操場出借當作餐廳用地，前期施工、賽事、撤場、復原等期程需耗費1年之久，這段時間學生無法使用操場，學校校隊練習也不得不停擺，對學生衝擊太大，因此最後才決議不出借操場。如今透過議員、教育局的大力幫忙，讓老舊操場升級、換新，學生們都很期待。