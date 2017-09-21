今夏每月平均停電1700件 台電：7成與用電量無關

2017-09-21 16:26

〔記者黃佩君／台北報導〕815大停電後，外界關注夏季停電情況，台電今提出報告表示，統計近期區域性停電數據，發現每月平均1700件停電中，有近7成停電事故是因管線不慎被施工挖損、動物樹木碰觸、打雷、車輛碰撞等外力造成，僅3成是因為夏季高溫或用電負載過高，造成設備異常故障、線路跳脫等。

台電指出，根據近期停電數據統計，今年5到8月停電事故，平均每月約1700件。其中因夏季高溫或用電負載過高，造成設備異常故障、線路跳脫的停電情況，僅占3成比例，反倒是非供電設備因素的停電事故占了約70％，其中7月就有1420件、8月也有1146件。

台電說明，外力因素造成的停電事故，常見因車輛碰撞及相關單位施工不慎，挖損台電地下電纜線路等，或外物碰觸導致線路出狀況，動輒影響上千戶民眾突發性停電。

例如19日花蓮太魯閣燕子口附近，因工程挖損電纜，造成新城、秀林鄉地區停電2031戶；9月6日高雄小港區附近地下高壓電纜，也因遭臨近管線工程挖損，造成該區2196戶停電；9月5日的金門大停電，原因也是廠商未經申請挖地鑽探、意外挖斷管線所致。

而對後續處理，台電強調，由於交通道路、下水道，或是營建工程開挖件數相當多，為避免因施工不慎挖損電纜導致停電，台電已建立「電力防挖損機制」，即使非台電工程，也定期安排巡視道路申挖的工地，主動提供台電管線圖資、宣導告知，並由專人追蹤申挖案件，預防挖損造成的停電事故。

台電也說，台電地下配電管線皆已用黃色塑膠標示帶警示，而相關單位開挖前需辦理圖資套繪及會勘、試挖等作業，以實際確認管線確切位置；若挖到黃色標示帶，建議放緩挖土機挖速，或改以人工清理、小心挖掘，有需要亦可聯繫台電到場協助，避免停電事故發生。