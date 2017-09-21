空氣品質差 今天下午西半部多達橘色警戒

根據環保署空氣品質監測，今天下午北部、中部、雲嘉南地區空氣品質指標（AQI）多達到橘色警戒（對敏感族群不健康），請民眾外出當心。 （資料照，記者方賓照攝）

2017-09-21 16:09

〔記者劉力仁／台北報導〕根據環保署空氣品質監測，今天下午北部、中部、雲嘉南地區空氣品質指標（AQI）多達到橘色警戒（對敏感族群不健康），請民眾外出當心。

根據下午環保署空氣品質監測網資訊，北部新莊、板橋、土城、林口、桃園、平鎮、中壢、湖口、龍潭；中部豐原、西屯、彰化、二林；雲嘉南地區麥寮、台西、新營、嘉義、崙背、斗六等地，都達到橘色警戒，其中崙背逼近紅色警戒（對所有族群不健康）。

AQI橘色警戒定義為，空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率，對一般大眾的影響不明顯。

橘色警戒將持續到後天，環保署監資處表示，明天（22日）中南部地區多為橘色提醒，局部地區仍將達紅色警示，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。後天（23日）西半部地區多為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。