彰市地震演練完美 小橘帽童被誇開心

小朋友戴上頭套跟著老師離開教室。（記者張聰秋攝）

2017-09-21 16:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是921國家防災日，彰化市聯興國小被選定為執行1分鐘地震避難掩護演練的示範學校，在教室裡上課的小朋友，聽到警報，就地躲進書桌底下1分鐘，等地震停了戴上「小橘帽」的防震頭套，跟著老師循著避難路線離開教室，小朋友聚集操場躲避餘震，但高溫日曬，有小朋友直呼「好熱！」不少小朋友則說，寧可被大太陽曬，也不要被地震倒下的東西壓到。

校方說，透過模擬演練，加深小朋友防災意識，地震來了要做到「趴下、掩護、穩住」3要領，遵守「不語、不跑、不推」3不原則。

縣府今結合交通部氣象局強震即時警報系統，由全縣各級學校（含幼兒園）同步實施1分鐘地震避難掩護演練，讓學生依著緊急避難疏散路線，迅速至安全避難地點集合，演練同時結合消防局傷患救護與救火演練，過程逼真。

縣長魏明谷實地觀察示範學校聯興國小演練情形，稱讚「小朋友好棒棒！」 演習撤離教室不會因為慌張推擠，落實貫徹逃難3要領、3不原則，被人誇讚，小朋友臉露開心，場面和樂融融。

小朋友戴上防震頭套像是小橘帽的裝扮，集結操場進行防災避難演練。（記者張聰秋攝）