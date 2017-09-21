開在百貨公司的菜市場 中市第六市場開賣

第六市場乾淨明亮的空間，吸引消費者上門。（記者張菁雅攝）

2017-09-21 15:57

〔記者張菁雅／台中報導〕傳統菜市場竟開在百貨公司！台中市金典綠園道3樓變身為傳統市場，名為「第六市場」，今天正式開幕，有蔬果、水產、滷味、零嘴等攤位，7成攤商原本就在傳統市場經營，選擇進駐商場營業，攤商說，希望增加客源、吸引年輕人。

台中市原本就有第一到第五公有零售市場，現在出現第一家開在百貨賣場的傳統市場「第六市場」，營業時間從早上10時至晚上9時，橫跨一般傳統市場早市與黃昏市場2個時段，方便上班族下班後採買。賣場共規劃50攤，目前進駐41攤，7成原本就是傳統市場攤商，還有30家攤商爭取進駐。

金典綠園道總經理陳懷呈指出，百貨賣場給人印象通常環境優雅，但價格不斐，而傳統市場雖充滿人情味，但環境老舊、買菜買到流汗，第六市場保留商場乾淨舒適的購物環境與傳統市場的人情味，且價格公道，買菜有時還會送蔥。

攤商何素珠原本在太平市場賣水果，她說，傳統市場逐漸沒落，年輕人都不去，商場乾淨、有冷氣、好停車，且營業時間長、客源穩定，所以她選擇進駐。

攤商王五郎是后里的果農，因不堪被盤商剝削，決定自產自銷，原本只是參加農夫市集，現在決定在第六市場長期設攤，連兒子都辭掉工作來幫忙。