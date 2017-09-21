缺女力！ KPMG調查：全球女性IT主管占比不增反降

2017-09-21 15:52

［記者吳佳蓉／台北報導］KPMG台灣所（安侯建業）今發布「KPMG / HARVEY NASH 2017 CIO調查」，結果顯示，全球企業持續面臨IT人才短缺的挑戰，尤其是女性人才，根據今年調查，女性主管於IT領導團隊中的占比僅10％，不旦未增加，還較去年減少1％；比起前幾年成長態勢，今年轉而呈現停滯。

持續進行長達第19年的「KPMG / HARVEY NASH CIO調查」，2017年最新調查結果今日出爐，本次調查一共訪問來自86國、4498位的CIO與科技主管。

在女性人才部分，調查顯示，雖然從2012年至2016年，女性IT主管及資深主管呈現上升趨勢，各由7％成長至11％及9％，但今年最新調查卻發現，女性主管占比轉而出現成長放緩、停滯現象。

今年女性IT主管占比僅10％，比去年減少1％，其中擔任資訊長、技術長、數位長等資深主管職的女性占比也僅9％，與去年持平。

為積極吸引女性人才，有35％受訪的CIO或科技主管表示，正在積極提倡多元職場，21％表示即將去做；尤其是IT預算高於2.5億美元的大型企業，有7成致力於多元職場，相較下，IT預算低於5000萬美元的小型事業，則僅28％投入多元職場的努力。

另一方面，在技術短缺的面向上，調查指出，有高達6成受訪者認為正面臨技術短缺問題，找尋合適人才持續成為關注議題。觀察需求的技術種類，以「大數據分析」需求最大，其次為「企業架構」（Enterprise architecture）及「商業分析」。

值得注意的是，對「企業架構」技術的需求，相較去年調查，今年成長幅度近26％，也帶動企業對「架構師」需求回溫。