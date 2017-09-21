官田水雉園區今年孵育100隻幼鳥 23日生態季登場

2017-09-21 15:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田水雉生態教育園區今年成功孵育出39巢100隻幼鳥，9月23日園區將舉辦[雉在里山~恢復農田濕地生態服務]生態季，展示水雉復育、推動園區周邊友善耕作的成果，邀民眾一起來跟動物們約定，許牠們一個安全的家。

水雉的繁殖期從5月到10月，水雉園區內的水雉成鳥不少已從漂亮的繁殖羽換成樸素的冬羽，有的還在帶雛鳥、孵蛋。

園區主任李文珍說，園區今年繁殖期有39隻雌鳥、71隻雄鳥參與，目前水雉家族新成員有100隻水雉寶寶幼鳥，可以自行獨立生活，還有29隻雛鳥正努力成長中、4巢孵蛋中。

而全台南市今年7月調查水雉繁殖族群增加到857隻，官田地區就占了662隻，水雉族群數量穩定成長，農民們的友善對待功不可沒。

李文珍說，水雉園區15公頃，棲地已經飽和，不少水雉遷徙園區外，因此推動農民友善耕作，不用農藥，才能讓水雉在內的所有動物能永續生存，今年推到友善耕作的農夫家旅行和農村小旅行，也是在增加友善農民的收入，消費者也能吃到安全的菱角等農產品。

9月23日由農委會林務局主辦、園區承辦的生態季，邀請官田渡拔國小直笛表演、嘉義市垂楊國小演出環保戲劇及官田國中表演水雉的故事《A story of Jacana》話劇，還有剝菱角達人賽、好吃好玩的綠市集、首辦水雉生存闖關遊戲，過關能獲得摸彩劵，獎品有望遠鏡、3C產品、玩偶吊飾、生態書。