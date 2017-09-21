真巧！全國製茶技術賽 得獎者「南北有別」

新北市坪林區王健智（左）、高雄市那瑪夏區詹宗翰（右）分別拿下條形組、半球形組冠軍。（記者王秀亭攝）

2017-09-21 15:29

［記者王秀亭／台東報導］全國製茶技術競賽今年移師台東縣鹿野鄉舉辦，來自全國各茶區共41名製茶師傅參賽，經過兩天挑燈夜戰完成茶葉製造，條形組由新北市坪林區47歲的王健智拿下冠軍，半球形組冠軍則由高雄市那瑪夏區35歲詹宗翰獲得。

行政院農委會茶葉改良場為讓各茶區製茶師傅有觀摩學習、切磋技術的機會，舉辦全國部分發酵茶製茶技術競賽，並將比賽場地移師位於台東鹿野的茶改場台東分場舉辦。

經過24小時的製茶，今天下午進行成品評審，結果條形組得獎者皆為北部參賽者，半球形組清一色為中南部茶區的參賽者。

拿下半球形組冠軍的詹宗翰是那瑪夏茶區製茶廠第二代，詹宗翰表示，退伍後就返鄉跟著父親學做茶，學到很多製茶技巧，透過這次參賽，要證明從父親那裏學到的製茶實力，有別於那瑪夏高海拔茶區，鹿野茶區較熱，過程中臨場的敏銳度，做最正確的判斷或許是致勝關鍵。

條形組冠軍王建智則是新北市坪林茶區製茶第三代，王健智說，鹿野茶區較坪林悶熱、溼氣重，真正考驗師傅們的製茶技術，可以拔得頭籌，靠10多年的經驗外，覺得是運氣比他人好。

得獎名單如下：條形組冠軍為新北市王健智，亞軍有宜蘭縣林月惠、新北市鐘國賓，季軍有新北市李志忠、張福壽及花蓮縣謝茗遠；半球形組冠軍高雄市詹宗翰，亞軍為南投縣劉漢墩、楊俊嘉，季軍有嘉義縣葉韋辰、黃昶升、葉盈良。

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