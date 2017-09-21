冬山鄉「柚龜」登場 7000顆柚子讓民眾擲筊帶回家

宜蘭縣冬山鄉盛產文旦柚，今早鄉內中山社區堆起「柚龜」。（記者張議晨翻攝）

2017-09-21 15:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉中山社區主辦的「柚子節」文化活動，將於23日、24日登場，該社區今以6000斤柚子合計近7000顆，推起「柚龜」，並由鄉長謝燦輝點睛，準備在柚子節當天讓民眾擲筊帶回家。中山社區表示，民眾本週六、日到社區參與文化節活動，擲得聖筊獲得2顆柚子，活動完全免費。

宜蘭冬山鄉文旦柚進入採收尾聲，一年一度冬山柚子節即將在冬山鄉永光宮前展開，社區耆老今早開始堆起「柚龜」，龜身由中山社區23位柚農捐出的6000斤文旦柚打造，全長5公尺、寬約3公尺，並由鄉長謝燦輝為柚龜點睛。

中山社區發展協會理事長林長輝表示，23日柚子節活動開幕時，會舉辦柚龜祈福儀式，遊客只要在兩天活動內擲出「聖筊」，就能免費帶回2顆經過三山國王「加持」的平安柚，即使擲出「笑筊」，也能帶回1顆柚子。

為推銷社區內文旦柚，今年多位柚農也聯合推出促銷活動，民眾24日前購買社區生產的文旦柚，就可領取摸彩券，今年最大獎為「保柚平安」純金金牌，價值5800元，另有多項禮盒，獎品總價值近10萬元。

林長輝說，為了幫助柚農銷售，每顆平安柚上都貼上生產者電話與姓名，只要遊客認為好吃就能直接打電話訂購。此外，活動當天也開放民眾免費採柚、柚花擂茶、茶燻蛋、綠茶糕等多項DIY體驗，活動全程免費，歡迎民眾提前報名。