解開達爾文的遺憾 成大與國際合作破解蘭花基因密碼

成大團隊與國際合作，破解蘭花基因密碼。（記者劉婉君攝）

2017-09-21 15:04

〔記者劉婉君／台南報導〕1862年生物學家達爾文收到一朵來自馬達加斯加島嶼的大慧星風蘭，花朵後有長達30公分的細長花距，讓達爾文不斷思考，想要解開蘭花演化謎團。2017年國立成功大學與國際團隊合作，完成原始蘭花「擬蘭」全基因體解序，解開達爾文的遺憾。

成大團隊指出，蘭花基因體序列的解密，將被應用於蘭花精準育種，而這項突破性的研究也被刊登在Nature國際期刊。

研究團隊指出，百年來科學家一直極欲探究蘭花演化出多樣性的奧秘，藉由分析比對現存最原始的蘭科植物之一「擬蘭」（Apostasia shenzhenica）與一般蘭花外觀特徵基因，證實MADS-box基因家族成員的保留與消失，是蘭科物種演化過程中形成多樣化的重要原因。

該項研究由成大熱帶植物科學究所副教授蔡文杰、蘭花研究中心助理研究員蕭郁芸，及生命科學系副教授張松彬等6人，與中國、比利時、日本等國共17個研究單位共同參與。蔡文杰名列共同通訊作者，蕭郁芸名列共同第一作者。

蕭郁芸指出，蘭花在大自然中需與真菌共生，了解蘭花演化與適應的調控過程，可了解生態之間的微妙平衡，精準育種除可改變花形，也有助於開發適應極端氣候的新品種。

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