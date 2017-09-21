不要邊走邊滑手機 中市交通局豎立標誌提醒

2017-09-21 14:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕邊走路邊滑手機已很危險，更何況是過馬路，中市交通局為提醒民眾過馬路不要滑手機，在西屯惠來路、市政北七路等三個路口立「路上行走，勿用手機」的交通標誌，作為提醒之用，未來持續會在逢甲商圈及一中商圈設立。

最近前往新光三越附近逛街的民眾，經過惠來路、市政北七路口，就會看到一個顏色相當鮮明的交通標誌，仔細一看，竟是「路上行走，勿用手機」，由於此一標誌甚少看到，很多民眾都忍不住多看一眼。

交通局長王義川表示，現代人幾乎人手一支手機，且離不開手機，還會邊走邊滑，甚至連過馬路也邊低頭邊滑，相當危險，為避免行人過馬路邊走邊滑手機，交通局在今年7月，已在惠來路及台灣大道口、惠中路及市政北七路口、惠來路及市政北七路在人潮相當多的3個路口，試辦立「路上行走，勿用手機」的交通標誌。

交通局長王義川表示，此建議是市議員蔡雅玲日前在市議會建議，立此交通標誌是希望能提醒路人，過馬路不要看手機，因此先選市區人潮一向很多的市政府附近路口設立，希望作為提醒，未來還會在一中商圈及逢甲商圈等人潮多的地方設立，若成效很好，再針對其他人潮聚集處設立。

市議員蔡雅玲表示，現代人已離不開手機，而且會邊手邊滑，從很多國外新聞影片可以得知，很多人因在路上邊走路邊滑手機而發生意外，因此她與市議員謝志忠、張玉嬿在市議會質詢時，要求交通局要在人潮聚集處設立，以提醒行人，不但可保護自己也保護他人，而交通局也同意會在重要路口、學校週邊人潮聚集處設立。

現場一位林姓市民則表示，她的確會邊走邊滑手機，走在路口看到此一標誌，確實有提醒的效果，不過，她有看到有人連等紅綠燈都會低頭看手機，根本未看到該標誌，建議交通局不如在路口裝上可發出聲音的提醒裝置，效果可能更好。