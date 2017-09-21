免煩惱 食藥署：10克的鉀40相當3根香蕉

2017-09-21 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員高金素梅今日與環保人士方儉、核工專家賀立維等在立法院召開記者會，指出台鹽三款低鈉鹽產品「健康超鮮鹽」、「健康美味鹽」和「健康減鈉鹽」含有超標的天然放射性物質鉀-40，台鹽應下架輻射量超標的產品，並要求衛生福利部與行政院原子能委員會追蹤調查。

據綜合報導，台鹽對此回應，將會主動把製鹽的氯化鉀原料送往台南市、苗栗縣衛生局、衛福部、原能會進行檢測，台鹽也會主動配合相關單位的指示行動。台鹽另引用歐盟食品安全局（EFSA）的文獻，指出鉀是人體必需的營養素，鉀40僅是自然界鉀元素中的萬分之一，若鉀元素攝取過多，會自然排出體外。

原能會輻防處長劉文熙也說明，鉀40是存在於各種天然農漁產品中的放射性元素，包括人體中也有，且會因生理代謝為持人體內一定的鉀濃度，食用低鈉鹽不會影響生理與健康狀況，民眾可安心食用。

食藥署副署長林金富說，鉀40為天然元素，沒有超標問題，也不可能用人工方法移除。台鹽的低鈉鹽會驗出較高量的鉀40，是因為現代人飲食強調低鹽，而目前市售的低鈉鹽，便是以氯化鉀取代氯化鈉，造成低鈉鹽的鉀40含量高於其他市面上的鹽類產品。

林金富並說，如果一天吃10克的低鈉鹽，事實上只相當於一天吃下三根香蕉，對人體不會造成傷害。