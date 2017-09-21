籌募服務經費 心路推「幸福提袋」

心路基金會邀請藝人莎莎擔任「2017幸福袋著走．時時相愛」活動代言人（圖由心路基金會提供）

2017-09-21 14:31

〔記者譚偉晟／台北報導〕心路基金會今年第六度與品田牧場合作，推出附贈餐券的「幸福提袋」供民眾購買，希望能藉此籌募照顧身心障礙者所需的經費。活動現場也邀請擔任愛心大使的藝人莎莎，與身心障礙學員一起推廣「2017幸福袋著走．時時相愛」活動，邀請民眾透過購買提袋來做公益。

心路基金會執行長張玲表示，今年依循去年的合作模式，與品田牧場共同推出限量18000組的幸福提袋，並透過momo購物網獨家販售，希望能達到460萬元的募款目標。目前心路基金會每年服務的心智障礙者超過5000多人，同時服務拓展的範圍不斷擴大，去年8月在澎湖成立了當地第一個全日型照顧機構，去年12月又在高雄六龜開設第一個偏鄉服務據點，今年8月更新建了社區療育據點「好天天快樂屋」，然而隨著服務的擴大，經費上的也需要有足夠的支持，因此希望能透過民眾購買提袋的行動，來籌募所需的資金。

這次「2017幸福袋著走．時時相愛」活動，由心路愛重服務中心的青年們手持彩球，以啦啦隊舞蹈的演出開場。此外心路基金會也邀請了藝人莎莎擔任活動代言人，並將提袋設計交給插畫家Bo Bonny啵啵妮小姐負責，希望讓幸福提袋的形象與質感提升，加倍吸引到民眾目光。