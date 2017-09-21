HTC用戶習慣會被Google掌握？ 資安專家點出背後因素

資安專家表示，有部分HTC手機用戶的使用、消費習慣等資訊可能會一併被帶去Google。 （法新社）

2017-09-21 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電今日宣布與Google簽訂11億美元合作協議，並將其智慧財產權非專屬授權予Google使用，為業界投下震撼彈，不過也有部分人士擔心未來HTC手機是否會出現資安漏洞？資安專家表示，過去Google在資安補強表現上相當優異，宏達電反而可以因此得利，不過有部分HTC手機用戶的使用、消費習慣等資訊可能會一併被帶去Google。

根據《ETNEWS》報導，安侯建業聯合會計師事務所執行副總張允洸指出，針對手機資安漏洞，就是看手機製造商的更新速度而定，越常出系統更新、其資安問題就越少，而Google的Pixel、Nexus自家產品是系統更新最頻繁的手機，在Android手機的資安排名第一，而宏達電更新速度則是緊追在後，名列資安排名第2。

張允洸表示，這次Google與宏達電的合作，除了讓Google在手機研發上更加強勢，也能讓宏達電未來在HTC手機的資安補強更新上有所幫助。但張允洸也提醒，這次合作可能會讓宏達電部分用戶手機的「使用習慣」被Google掌握，這也代表使用者隱私的曝光。

張允洸指出：「它還是會有條款提醒你，只是那條款字很多，可能大部分人沒注意就點下同意了，然後手機就會自動傳送使用資訊給Google。」