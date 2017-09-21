併排停車！ 永靖國小新生媽多繳4800元「學費」

新生媽媽併排停車，開學至今連吃2張罰單，失金4800元。（記者顏宏駿翻攝）

2017-09-21 14:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國小開學還不到一個月，彰化縣永靖國小一位一年級新生的媽媽被警察「震撼教育」，連繳2張「併排停車」罰單，總共得上繳國庫4800元，足足比新生的註冊費多了快4、5倍有餘，但該名媽媽忿忿不平地說，如果不是學校旁邊的停車位被「店家」佔據，她怎會併排停車。

該名媽媽說，後校門東門路，停車位有限，加上此處店家林立，學校旁的停車位整天被店家佔住，造成家長接送學生困難。

她說，因為兒子剛上一年級，她為了讓孩子適應環境，每次都會陪孩子走到教室，這段路約3至5分鐘，她經常找不到停車位，有時一急，就併排停車，剛好被開單告發。

她不平地說，她被開單後，每次經過東門路都會注意停在這條路的車子，她發現所停車子就是固定那幾台，可見都是店家所停，警察應該搞清楚「當事人停車不便的主要原因，再開單」，又或者先勸導，不要趁開學不久，拿不知情的新家長當「提款機」。

永靖派出所表示，他們也很無奈，因為每到上、下課東門路必塞，原因是許多家長亂停車，如果不開單取締，情況會更嚴重，當地沒有「停車格」，早、中、晚三個時段都不能臨時停車，如果在該時段停車者，警方也會開單告發。

新生媽媽併排停車，開學至今連吃2張罰單，失金4800元。（記者顏宏駿翻攝）