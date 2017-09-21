屏大樂齡大學開學 輔助犬樂與銀髮族互動

屏大樂齡大學安排長者與學習輔助犬互動。（記者羅欣貞攝）

2017-09-21 14:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學樂齡大學受歡迎，新學期開放3天報名，就吸引90人，今天（21日）開學日，安排輔助犬與長者互動，讓銀髮族笑開懷。

屏大表示，學校歷年來的課程安排總能為長者們營造多元學習環境，增進生活情趣，今年的學員中，就吸引不少夫妻檔一同報名參加。

今天開訓課程特別安排該校學習輔助犬訓練技術與實習兼任講師陳晴惠，以「聽你唸書的狗狗」為題，介紹學習輔助犬。屏東大學105年成立學習輔助犬訓練教室，學習輔助犬是專業訓練師選出健康、個性安定溫馴、且穩定度高的犬隻後，給予各種服從訓練而成，在學習輔助犬陪伴下，小朋友能夠以有趣、獨特的方式增進閱讀或口說能力，這樣的陪伴也能用在老人身上，降低長者的孤獨感。

今年課程除了輔助犬，還有藝術創作、海洋生態與教育、音樂賞析、科技數位媒體、繪本欣賞與設計、楷書與篆刻、樂活饗宴、手機攝影及樂齡教育的反思與回顧等，內容融合文化、環境、藝術、風土民情、養生保健、兩性、代間教育等元素。上過2期課程的徐春美，退休已10年，她説，樂齡大學讓她不斷學習新東西，不知不覺都忘了年齡，真的很快樂。