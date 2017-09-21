社口國小西棟大樓重建 林佳龍補助500萬設計監造

台中市長林佳龍勘察社口國小校舍不足等情形。（記者歐素美攝）

2017-09-21 14:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區社口國小教室不足，立委洪慈庸及地方市議員爭取中央及市府補助校方辦理西棟教室大樓重建，台中市長林佳龍今天會勘，允諾將先動用第二預備金補助學校規劃設計監造費500萬元，並持續向中央爭取工程經費，全力打造更好的學習環境。

社口國小拆除老舊的南棟及西棟建築，目前南棟已完工，西棟大樓拆除後卻苦無經費重建，經地方爭取，台中市長林佳龍今天在教育局長彭富源陪同下前往勘察，立委洪慈庸、市議員張立傑、蕭隆澤、羅永珍也到場關心。

社口國小校長陳光鑫簡報指出，社口國小西棟及南棟建因氯含量過高，疑為海砂屋，101年拆除重建，因社區人口成長，班級逆增，目前全校共45班，明年將再增班，南棟重建完工後，全校仍不足20間教室，以特教班、育才班及專科教室等為主，因此急需重建西棟大樓，校方初步規劃興建4層的教學大樓，以作為幼兒園、特教班、視聽教室、圖書館及教室等使用。

林佳龍允諾將先動用第二預備金補助學校西棟規劃設計監造費500萬元，另西棟重建工程經費約需8000多萬元，則請立委洪慈庸及教育局共同向中央爭取補助，希望提供學生更好教育環境。

林佳龍說，市府致力於老舊校舍改建，目前已規劃8年50億元加速推動中，而教育部也推出3年180億元老舊危險校舍整建計畫，期望透過中央補助，讓市內學童擁有更舒適安全的學習場域。

立委洪慈庸得知社口國小的需求後，立即向教育部及市府教育局反映，林市長允諾動用第二預備金500萬元進行規劃設計監造，感謝林市長對神岡區的重視，讓小朋友有更優質的學習空間。