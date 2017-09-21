美濃開基伯公壇整建屋頂 百年社樹主幹遭切斷

2017-09-21 13:52

〔記者蘇福男／美濃報導〕逾百年樹齡、列入高雄市特定紀念樹的美濃開基伯公壇社樹（芒果樹），枝幹被颱風吹斷、壓垮屋頂，美濃區開基福德正神慈善會僱工修剪老樹、整建屋頂，卻將百年社樹主幹切斷，高市農業局今天上午趕赴現場察看後，表示將對慈善會開罰。

農業局生態保育科表示，高市目前列管有562棵老樹，訂定有「高雄市特定紀念樹木保護自治條例」，根據條例第16條規定，特定紀念樹木不得任意砍伐、遷移或為其他危害或妨礙樹木生長、存活的行為，但如因管理維護所需的施肥、修剪或打枝等撫育工作，經主管機關同意就不在此限。

美濃區開基福德正神慈善會管理員宋茂雄喊冤說，開基伯公壇社樹枝幹去年和今年颱風接連吹斷，壓垮伯公壇屋頂，危及前往膜拜的信眾安全，慈善會因此募款百萬元整建，並順勢修剪社樹主幹。

他不滿指出，開工前曾告知美濃區公所，公所也派員實地會勘，但並未告知修剪要提出申請，廟方一番好意，卻惹來大麻煩。

客家「開基伯公」就是一般俗稱的土地公，位於美濃靈山下的開基伯公，為清朝屏東武洛庄渡過高屏溪來到美濃開墾的先民，為祈求開墾一切順利，在第一塊開墾地設立的首座伯公，後人稱為開基伯公，目前美濃伯公多達400多座。

嘉義大學森林暨自然資源系研究團隊2014年對開基伯公社樹進行研究調查，認為種植年代約在1836至1858年，即清道光、咸豐年間，樹齡推斷為156至178歲。