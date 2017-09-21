日本網友熱議hTC 竟爆出手機市場2大秘密！

宏達電與Google共同宣布簽署協議，以11億美元（約新台幣330億元）的價格，將原本打造Pixel手機的成員及授權專利給Google。（路透資料照）

2017-09-21 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電與Google共同宣布簽署協議，以11億美元（約新台幣330億元）的價格，將原本打造Pixel手機的成員及授權專利賣給Google。消息出來後，連日本網友都開始討論宏達電手機，引起熱烈討論。

PTT網友「tw689」PO文指出，日本論壇《2ch》討論HTC出售給Google的訊息回應數破千，看來日本人還是有點關注HTC手機的。他列出幾項覺得比較有趣的回應，「VR也是爛爛的」、「我用htc j butterfly 永遠HTC」、「Xperia最高」、「我比較想支持台灣廠商」、「討厭中韓的人只剩下sony能選嗎」、「當初DesireHD是Android陣營中最好的手機」、「愛國就要推Xperia」。

另外，日本網友的回應中竟然2個亮點，一是中國手機廠商在日本網友的討論度相當高，「現在Huawei（華為）才是最強的」、「同樣是中國的手機，我會選Huawei」、「HTC→Huawei的人似乎很多」、「中國的手機比台灣的手機好太多了，我不會再買台灣手機」。

第二點就是蘋果手機在日本賣超便宜，iPhone8竟然與華碩的旗艦機型價格一樣，「Zenfone4 pro 89800日元、iPhone8 plus 89800日元，華碩根本不能打」，讓台灣網友感嘆，「哀鳳全世界台灣最貴啊」。