烏魚暴斃臭死人 議員怒：把社子島居民當二等公民

基隆河大直橋至社子大橋段今年出現史上最大規模烏魚暴斃事件。（圖由台北市議員謝維洲提供）

2017-09-21 13:36

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市基隆河大直橋至社子大橋段，今年8月發生該區史上最大規模的烏魚集體暴斃事件，死魚數量合計重達194.19公噸。市議員謝維洲指出，烏魚暴斃的死因雖是缺氧，但缺氧的原因，仍得歸咎於台北市政府的對河川的清淤、曝氧預算大幅縮水，不僅使得烏魚暴斃蒸發5000萬元市值，在地民眾還得忍受惡臭，「是把社子島居民當成二等公民嗎？」

謝維洲指出，烏魚是需要高溶氧量才能存活的魚種，集體暴斃的死因研判是缺氧，從北市環保局檢測數據來看，8月1日大直橋的溶氧量遠低於正常標準，環保局雖稱是因為天氣炎熱，才導致水中溶氧不足，但他調閱數據發現，最大的致命因素，必須歸咎於，2016年基隆河的清淤預算急縮減為往年4分之1、河底淤積狀況可能連帶影響水質、曝氧設施變成只因應端午活動在河濱除臭用，預算急縮減為往年的10分之1，且曝氧工程兩次流標連帶造成河底厭氧嚴重。

謝維洲說，去年水利處的清淤預算從每年3300萬元，大幅縮減到2016年至2018年只剩522萬元；衛工處的曝氣設備工程預算，也從每年800多萬元，驟降到95萬元，根本是北市府為了省錢在謀魚害命，台北市長柯文哲到底要打造怎麼樣的社子島？社子島到底是不是二等公民？

福安里長謝文加也抱怨，8月大量暴斃的烏魚，直接囤積在橋墩下臭味驚人，使環境糟到根本不是人在住的地方，希望政府可以重視社子島，不要一直喊口號，承諾社子島要開發，卻連環境都沒顧好。「什麼生態社子島，都假的，每一任市長都是喊喊、騙一騙就走了」。

衛工處副工程司吳延杰坦承，曝氣工程主要施作點是大佳河濱公園與彩虹河濱公園，但執行預算仍是800萬元沒變少，只是去年沒有廠商得標，由他們自行處理、執行率較低，才只執行95萬元的工程。

水利處副處長謝樹隆則澄清，北市府2016年至2018年的清淤預算，實際高達，2億元8500萬元，522萬元只是已完成的基隆河上游清淤工程，後續仍會執行新的清淤工程，包括承德橋下游和麥帥一橋上游。