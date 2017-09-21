紅藜好吃又營養 馬蘭家政班紅寶石便當奪冠軍

東區農馬蘭家政班長王淑華（右）、林珠塋（中）研發紅寶石便當。（記者張存薇攝）

2017-09-21 13:40

［記者張存薇／台東報導］台東縣農會今天舉辦「地產限定便當競賽」，8個基層農會派出最強婆婆媽媽應戰，融合在地的柚子、紅藜、樹豆、飛魚等設計色香味俱全便當，台東地區農會馬蘭家政班以紅藜、洛神為主的「紅寶石便當」，營養美觀兼具，一舉拿下冠軍。

各農會設計的便當都不一樣，東區農馬蘭家政班長王淑華、班員林珠塋把紅藜加入肉丸、蛋捲中，設計出不同層次的口感，搭配洛神小黃瓜做開胃菜、洛神汁降低肉類油膩，獲一致好評拿下冠軍。

第2名關山鎮農會崁頂家政班，加入在地水果、牧草心等，設計「米國原食便當」，太麻里地區農會南坑家政班以南迴三寶紅藜、小米、樹豆入菜，設計「穀中糳樂便當」，鹿野地區農會新豐家政第一班「家鄉的滋味便當」以紅烏龍入菜，也很有特色。

第3名分別為池上鄉農會融合原住民及印尼特色，推出「池上邱阿粺」便當，長濱鄉農會加入煙燻飛魚推出「四季食彩便當」，成功鎮農會以在地木虌果入菜，研發「花現天堂便當」，東河鄉農會加入當季文旦柚等水果的「柚驚柚喜便當」。

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紅藜加洛神主題的紅寶石便當好吃又營養。（記者張存薇攝）

鹿野地區農會以在地特產紅烏龍做便當主題。（記者張存薇攝）