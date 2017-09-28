校服我最正》竹北高中連身裙 美觀舒適全國少見

國立竹北高中的制服清新別緻，同學們喜歡呼朋引伴，一起穿去上學。 （記者廖雪茹攝）

2017-09-28 06:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中一體成形的背心連身裙女生制服，清新別緻，全國少見，也因此一特色，獲得全國高校制服票選第4名。

國立竹北高中女生一體成形的背心連身裙制服，全國少見。（記者廖雪茹攝）

竹北高中創校於1992年，校長連添財期許每個學生都能擁有像紳士、淑女的風範，以此理念設計校服，女生是近黑的深藍色背心連身裙，搭配白色圓領襯衫；男生則為斜線白襯杉，搭配深藍色西裝褲。左胸統一繡校徽和學號。

國立竹北高中制服特別，學生喜歡一起穿去上學。 （記者廖雪茹攝）

學務主任莊良寶說，為符合學生的需求，女生制服曾有2次修改，2000年將原本兩件式的襯杉、背心連身裙改為一體成形，成為假兩件式，只要解開胸前鈕扣套上即可，十分輕便。不過，原本寬鬆的背心連身裙曾被外界嘲諷像「孕婦裝」，不少學生私下請人修改；為此，校方請廠商設計腰身，使外形看起來更有線條，也因應炎熱的天氣，採用透氣度高的布料，提升舒適度。

穿上制服，竹北高中的學生個個都有紳士、淑女般的風範。（記者廖雪茹攝）

「好看！有高中生的感覺！」高二女生彭泳瑜說，有別於他校多為襯衫搭百褶裙，背心連身裙制服特別不一樣，雖然平日校方不要求穿制服，但她每週至少搭配休閒鞋穿上學一天，還會呼朋引伴，邀其他同學一起穿；高二男生林炫旺也說，心血來潮就會穿制服，平均每週一次。

原本寬鬆的背心連身裙被外界嘲諷像「孕婦裝」，學校請廠商設計腰身後，展現線條有形。（記者廖雪茹攝）

只是連身裙雖然輕便，仍有小地方需要改善。彭泳瑜說，穿制服時，動作不能太大，尤其是坐著時，A字裙的裙擺會一直跑上來，得不斷拉直，否則容易走光，所以幾乎每個同學都會穿安全褲，或是拿外套放置腿上遮蓋。

彭泳瑜說連身裙雖然輕便，但動作不能太大，尤其是坐著時，裙擺會一直跑上來，得不斷拉直，以免走光，女同學都會穿安全褲或拿外套放置腿上遮蓋。（記者廖雪茹攝）

大四校友邱雅鈺等人直呼母校制服「特別方便」，大學「制服日」她們一定穿，每每成為校園吸睛的焦點，引以為傲。

竹北高中的制校擁有高人氣，畢業校友也引以為傲。（記者廖雪茹攝）

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