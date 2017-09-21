全國最古老眷村篤行十村 變身文創旅店

由眷村改建的文創旅店，要讓民眾重溫早期眷村生活。（記者劉禹慶攝）

2017-09-21 13:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國最古老眷村-澎湖篤行十村，由澎湖縣政府與沐聯構海灣建設開發股份有限公司完成簽約，轉型為文創園區及旅店，今日正式開幕，並邀來全球旅遊皇后選美佳麗助陣，但對外交通問題仍有待解決，順承門邊坡工程成為關鍵。

興建於西元1907年的「篤行十村」，為全國最古老眷村，民國96年經澎湖縣政府文化局登錄為歷史建築，涵蓋著名旅遊景點「張雨生故事館」及「潘安邦紀念館」，雖然民國105年9月由縣長陳光復與沐聯構海灣建設開發股份有限公司董事長曾衫藤簽訂合作契約，但因涉及歷史古蹟保存，遲至今日才正式開幕。

園區占地約4600平方公尺，包含3棟日式木造建築及6棟水泥磚造建築群，沐聯構海灣建設開發公司耗資8000萬元，在古意盎然的眷村導入現代化設備，將其打造為15間客房文創旅店及數間文創商店，期許連動觀音亭、金龜頭礮臺、天后宮、馬公港滬區、第一、二、三漁港、澎湖新灣區等。

今日開幕後除了旅館及商店正式對外營運外，沐聯構海灣建設開發公司將與縣府持續配合，舉行一連串活動，如具有懷舊特色電影放映的「草地電影院」、突顯篤行十村音樂特色之民歌之夜及提供文化體驗活動與創意市集等；但因目前順承門邊坡修復工程延宕封路多時，只能單向通行引發不少民怨。