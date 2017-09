不怕被說宅 加拿大總理再秀星際大戰襪

加拿大總理杜魯道在參與彭博全球商業論壇其間,被拍到他雙腳穿著知名科幻電影系列《星際大戰》中的經典角色,「邱巴卡」(Chewbacca)的襪子。(路透)

2017-09-21 14:03

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大總理賈斯汀‧杜魯道(Justin Trudeau)以年輕帥氣的外表和穿搭品味,讓他成為國際政壇的時尚偶像。

美國時間20日,首屆彭博全球商業論壇在紐約舉行,包括40位國家和企業領袖共聚一堂,討論全球化與國際合作議題,加拿大總理杜魯道也參與其中。杜魯道在會議期間,在一場座談會上,被拍到他雙腳穿著知名科幻電影系列《星際大戰》中的經典角色,巨大的絨毛怪獸「邱巴卡」(Chewbacca)的襪子。

網友見後,在推特上表示:「看見杜魯道和我有同一雙邱巴卡襪子,讓我今天非常開心。」「邱巴卡襪子穿在杜魯道腳上看起來太讚了!」

這不是杜魯道第一次在公開場合中穿著《星際大戰》主題的襪子,杜魯道今年5月4日,也曾被拍到他穿過其他《星際大戰》經典機器人角色「C3PO」和「R2-D2」襪子,以呼應5月4日當天的英文,諧音近似《星際大戰》的名句「願原力與你同在。」(May the fourth be with you)。

《星際大戰》只是杜魯道偏好的襪子穿著之一,他曾在許多場合被拍到穿著色彩鮮豔的襪子。