谷底已過？8月中客來台正成長 整體外國旅客增加

交通部觀光局統計，今年8月中客來台人數較去年8月微幅增加1千餘人次，整體外國旅客來台人數為90萬9381人，相較去年同期增加超過4萬人次。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-21 13:16

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部觀光局統計，今年8月中客來台人數為24萬9999人，相較去年8月24萬8538人，微幅增加1千餘人次，不過，整體外國旅客來台人數為90萬9381人，相較去年同期增加超過4萬人次，顯示其他國家來台旅遊市場更有明顯成長。

分析各國旅客來台狀況，越南總計3萬1684人，大幅成長85％最多，菲律賓也成長5成，馬來西亞、新加坡、泰國也成長1至2成不等。整體而言，新南向國家均有穩定成長。但值得注意的是，日、韓兩地旅客來台人數均下滑。8月日本來台共17.2萬人，衰退將近8％，韓國來台7.5萬人，衰退將近3％。

整體而言，中客、非中客市場均呈現成長，其中中客成長0.59％、非中客成長7.22％。中客逐步回升，但非中客成長減緩，尤其日韓呈現負成長，須積極面對。

觀光局主秘林坤源表示，去年7、8月中客市場不好，今年暑假已慢慢回溫，8月中客約增加千人，且上半年整體衰退超過4成，近幾月跌幅已縮小至34％。第四季連假多且為傳統旺季，有機會持續成長。

至於日、韓客負成長原因，林坤源判斷為機位不足，由於國人赴日旅遊需求旺盛，高幅度成長下導致機位因應吃緊，無形中也壓縮日客來台。由於觀光局目標今年日客突破200萬，林坤源表示，觀光局長周永暉近期赴日參加日本旅展，加強宣傳以吸引日客來台，希望今年最後一季「衝起來」。另外，韓國市場今年目標100萬人次，他則樂觀預估，今年應能順利達標。

林坤源強調，觀光局持續開發多元市場，新南向國家今年表現非常好，因各項簡化措施、航班數增加與更多業者投入市場，整體成長4成，後勁可期；歐洲市場也成長27％之多，目標突破去年整體外國旅客來台1069萬人次。