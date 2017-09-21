警訊！ 首度全國性災防告警測試出包

首度全國防災告警細胞廣播服務測試竟出包，行政院災害防救辦公室副主任王怡文表示，將進一步了解問題的原因在哪裡。（記者李欣芳攝）

2017-09-21 12:45

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是921大地震18週年，也是國家防災日，中央氣象局今早在9點21分進行「災防告警細胞廣播服務（CBS）」，透過電信業者發送簡訊預警，但中華電信有不少用戶根本沒收到簡訊，首次全國性測試竟出包，已構成國家防災預警系統的重大警訊。

行政院災害防救辦公室副主任王怡文博士今天中午受訪時坦言，今天CBS的測試，是首度全國性的測試，以往則都是分區的測試，過去的分區測試，覆蓋率都有8、9成。

王怡文說，目前初步了解中華電信4G手機用戶多數沒有收到，未來會了解問題出在哪裡，且中華電信也將舉行記者會說明。

通傳會基礎設施事務處副處長徐國根表示，目前的了解是中華電信的4G網路有問題，會請中華電信去查明，目前尚無法統計沒收到簡戶的用戶有多少。

行政院已要求通傳會了解原因並進行檢討，新閣揆賴清德今天主持行政院院會時表示，今年首創針對台灣全區發送防災告警細胞廣播訊息，藉由傳送手機簡訊及指定電視頻道播放緊急訊息的演練，讓民眾熟悉告警資訊，進而落實預警與應變，作法值得肯定。感謝行政院災害防救辦公室會同科技部、國家防災科技中心、及通傳會的努力，希望本次測試結果能進行檢討並持續精進。