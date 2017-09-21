墨國強震》賴映遐本逃出 返回公司取物而受困

在墨西哥工作的致理科技大學校友賴映遐，地震發生後受困倒塌大樓中，目前持續搜救。（取自臉書）

2017-09-21 12:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕墨西哥首都墨西哥市發生規模7.1強震，致理科技大學有3位實習生、5位校友在當地，除1位校友賴映遐失聯外，其他人都平安。據了解，賴映遐在地震發生第一時間已逃出來，後來又跑回公司拿東西，以致於受困在倒塌大樓中，警消積極搜救中。

致理科技大學國際貿易系主任何素美表示，學校每年提供海外實習機會，畢業後留在墨西哥工作的校友共5位，包括黃婕婷、林千郁、黃詩婷、邱榆晴與賴映遐，賴映遐為104學年度畢業，實習期間表現優異，與台商經營的玩具公司「ABC Toys」簽訂工作契約。

何素美指出，賴映遐和黃婕婷是同學，2人在同一家公司上班，地震後校方和黃婕婷取得聯繫，黃透過line回報說，賴映遐在地震發生的第一時間已逃出公司，後來又跑回去拿東西，沒想到竟受困在倒塌的5層樓建築物中，失去聯繫。

黃婕婷在臉書發文，指該公司目前有9位同事搜救中，賴映遐也在搜救名單內，請網友一起為映遐禱告。據了解，玩具公司的台商董娘和董娘的女兒尚未脫困，狀況不明。

與賴映遐熟識的大四學妹黃怡凡說，她和賴映遐差2屆，2人都是童軍社成員，賴很照顧學弟妹，事發後第一時間，大家在群組為賴加油打氣，她公開喊話：「學姊快點回來，我們在等你跟我們一起去爬山！」