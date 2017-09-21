明新科大宣誓反毒 牧師赤裸告白荒唐青春

桃園少年之家牧師張進益（左3），應邀在明新科技大學的反毒活動上。 （記者廖雪茹攝）

2017-09-21 12:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園少年之家牧師張進益，以「走出上癮地獄-活出大改人生」為主題，應邀在明新科技大學的反毒活動上，以過來人的身份，赤裸告白年輕時最荒唐的一段「下流青春」，分享他的人生翻轉經歷。

明新科大軍訓室、學務處，在中正堂舉辦「活力明新、有品未來－反毒有品~無毒有我」宣誓活動，在校長林啟瑞、副校長黃信行等師長的見證下，由學生會及春暉社帶領全體大一學生，宣示「反毒、反賭、反黑、反霸凌、反詐騙」的「五反」宣言，展現堅決拒毒，一起維護友善健康校園的決心。

45歲的張進益牧師應邀演講時表示，他曾經是個翹課、混幫派、勒索及吸毒，前科累累的不良份子，32歲時因緣際會遇到了他現在的老婆，改變了他的人生，他痛改前非，並投入偏差行為少年輔導工作，後來成立「大改樂團」，讓誤入歧途的年輕人能從社會角落走出來，有自己的人生舞台可以發揮。

張進益對學生說，如果發現身旁的同學朋友有接觸毒品，或陷入毒品、黑幫的危害，請一定要拉他們一把，並尋求師長、社工等輔導資源的協助，因為一個念頭就可能改寫一個人的生命故事。

活動中，更生少年「大改樂團」現場熱血演唱，獲得學生熱烈掌聲與迴響。

桃園少年之家牧師張進益參加明新科大的反毒活動，以「走出上癮地獄-活出大改人生」為主題，以過來人的身份，赤裸告白年輕時最荒唐的一段「下流青春」。 （記者廖雪茹攝）

桃園少年之家「大改樂團」在明新科大反毒活動熱血演唱，傳遞反毒正能量。（記者廖雪茹攝）