讓舊山線亮點更亮 苗縣將辦「老橋老洞世遺鐵道文化節」

讓亮點更亮，苗縣將辦「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」（記者蔡政珉攝）

2017-09-21 12:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉擁有知名的鐵路軌道舊山線景點，其中勝興車站與龍騰斷橋（魚藤坪斷橋）更是聞名遐邇，常吸引不少遊客，苗栗縣政府文化觀光局整合相關資源，將於10月7日至10月26日期間，舉辦「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」讓更多人感受舊山線魅力。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫指出，從台中市后里區至苗栗縣三義鄉長達15公里的舊山線路段中，擁有8座隧道、3座鐵橋，除了獨特地理景觀，其中蘊含的文化與歷史內涵更讓人沉浸其中。

「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」除了透過專業鐵道模型家重現龍騰斷橋模型，屆時還會邀請藝術家以舊山線龍騰斷橋為主題，以3D地貼方式，讓遊客可以「站」上龍騰斷橋造景藝術拍照、打卡，體驗不一樣的旅遊模式。

另外，林彥甫強調，「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」訴求舊山線路段中的吃喝玩樂，除了有三義鄉道地客家美食，文觀局也邀請獲得今年金曲獎「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」的二本貓在龍騰斷橋月台演出，相信可以帶給遊客更豐富的體驗。

讓亮點更亮，苗縣將辦「舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節」（記者蔡政珉攝）