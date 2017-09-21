水利署送大禮 五結清水大閘門改建經費有譜！

2017-09-21 12:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉冬山河下游的五結清水大閘門，建成至今已使用超過50年，因部分機件老舊，無法應付極端氣候，縣府向中央爭取12億經費改建。立委陳歐珀今邀請經濟部水利署署長賴建信到場視察，賴當場應允，只要縣府盡快完成設計，水利署就會盡快籌備經費改建，等同送宜蘭縣一份「大禮」。

第一河川局於57年興建五結清水大閘門，調整冬山河上下游水位。由於閘門建成超過50年，多數機件設施漸漸老舊，水密性不佳，雖縣府於100年已針對閘門體進行修繕，但閘門的土木基礎結構的部分未進行改建，地方憂心會有崩壞的可能發生，積極爭取經費改善。

陳歐珀今邀水利署長賴建信、縣議員張明華、張秋明、黃適超及縣府工務處長陳春錦到場會勘。

陳春錦指出，五結防潮閘興建至今近50年，結構體及機件多有損壞，縣府每年均要編列千萬經費汰換，也較難應付極端天氣變化。陳歐珀也說，防潮閘老舊已是地方關心的重要課題，盼水利署協助地方改建設施，免於淹水威脅。

賴建信聽取簡報後，允諾盡快籌備署內預算改建。他指出，水利署近10年已在宜蘭投入80億經費，改善淹水面積超過3400公頃，因閘門位於冬山河下游，建議縣府設計與周邊景觀融合，不只肩負防洪，還要新穎且符合周邊景觀。

至於基本設計規劃費，賴也當場承諾，2300萬的設計費會由水利署撥用，盡快協助縣府改善五結清水大閘門設施。