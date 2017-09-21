小心吃到輻射鹽？ 原能會：食用無影響

原能會針對市售18種食用鹽進行檢測。（原能會提供）

2017-09-21 12:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對立委及環團質疑，台鹽「健康超鮮鹽」、「健康美味鹽」、「健康減鈉鹽」等3款產品驗出含有超量的放射線物質鉀-40，民眾可能在不知情狀況，把輻射通通吃下肚，原能會表示，鉀-40是一種天然的放射性核種，廣泛存在許多農漁產品中，就算全年都食用這些鹽，所受到的輻射劑量等同於搭乘飛機往返台北與紐約一趟，請國人安心。

立委高金素梅與綠色消費者基金會祕書長方儉今在立法院召開記者會，拿出原能會在本月上旬對市售18種食用鹽進行取樣分析的報告，指稱台鹽的3款產品含有放射性核種鉀-40超標，包括健康減鈉鹽每公斤約含8860貝克、健康美味鹽每公斤約含4610貝克、健康超鮮鹽每公斤約含5063貝克。

原能會解釋，鉀-40是一種天然的放射性核種，廣泛存在於各農漁產品食物中，人體中也有一定數量的鉀-40，根據國際文獻資料顯示，正常成年人體內約有3700貝克。而經進一步評估，若民眾全年食用上述分析最高的食鹽，造成的輻射劑量影響約為0.2毫西弗，與搭乘飛機往返台北與紐約一趟所受宇宙輻射劑量相當，國人不必擔心。

原能會說，人體因攝取食物會累積鉀-40，且因生理代謝功能，人體會自我調節保持一定比例之鉀濃度，以維持身體正常運作，人體本身所含鉀-40每年對成人造成輻射劑量為0.165毫西弗，嬰兒則為0.185毫西弗。因此，若就輻射安全的觀點，食用健康減鈉鹽並無明顯的輻射影響，請國人放心。

至於在管制部分，原能會表示，目前國際間並未訂定食品中所含天然放射性核種之管制標準，對於本來就存在大自然的天然核種，普遍是不予管制的立場。而台灣對建材等含放射性物質的管制，則已經參考相關國際規範，訂定「天然放射性物質管理辦法」，其中針對所含鉀-40之限值定為每公斤10000貝克，未來如需針對農漁產品及食品進行管制，將跨部會共同處理。