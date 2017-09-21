《金牌特務》最強間諜武器 神人用一般雨傘改造成功了！

有國外YouTuber重現了《金牌特務》中雨傘的超酷炫透視功能。（the Hacksmith 授權）

2017-09-21 15:28

〔影音新聞／綜合報導〕電影《金牌特務2》機密對決現正熱映中，結合紳士養成、英雄拯救世界、還有各種精彩的對戰鏡頭，是令人期待的強檔爽片。電影中許多看似無害但其實殺傷力驚人的間諜武器，也很吸引觀眾的目光。但現實生活中，這些高科技武器真的存在嗎？

YouTuber James hobson專門自製各種神奇裝備，這次竟然成功的自製出金士曼特務的最強武器：終極雨傘！連他自己都說：「這應該是他做過最酷的事情之一了。」

作為英國紳士，一個重要的標誌就是掛在手臂上的長柄雨傘，以應付倫敦善變的天氣。而劇中的雨傘則更加強大，收起來時是步槍，撐開了還能擋子彈，真是攻防兼備。把一支槍偽裝成雨傘並不困難，長長的傘骨可以容納槍管，傘柄則安裝槍機和扳機；但雨傘撐開後變成可透視的防彈護具可就難度很高了，而the Hacksmith很聰明地利用小型投影機的原理，便完美的重現了雨傘透視功能，大膽又創新的打造出一流的金士曼特務配備，看電影金牌特務2：機密對決的時候，怎麼能不帶上金士曼最強武器：雨傘呢！

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