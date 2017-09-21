災防告警訊息收不到 NCC：主要是中華電信4G用戶

NCC副主委翁柏宗表示，「災防告警訊息服務（CBS）」訊息測試異常的狀況，主要集中在中華電信4G用戶身上（記者譚偉晟攝）

2017-09-21 12:12

〔記者譚偉晟／台北報導〕在9月21日上午9點21分進行「災防告警訊息服務（CBS）」訊息測試，意外出現部分用戶收不到測試訊息的狀況。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，該狀況主要出現在中華電信的4G用戶身上。

NCC副主委翁柏宗表示，目前所知的情況是除了中華電信4G用戶外，台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星用戶，以及中華電信3G用戶都沒有出現收不到測試簡訊的狀況。

此外該狀況主要出現在部分地區，目前資料顯示台北市和南投地區為主要受影響地區。翁柏宗表示，中華電信機房可能有系統設定上的異常狀況，已經請中華電信徹查。

此外翁柏宗也指出，對於中華電信這次「災防告警訊息服務」訊息測試異常的狀況予以監督，預計在下週惠要求中華電信於特定地區，再次進行加強演練，以確保該警示服務可以正常運作。

至於有部分其他電信用戶沒有收到測試訊息的狀況，翁柏宗表示目前資料顯示除了中華電信4G有異常外，其他電信的測試簡訊都有正常發送。若是用戶沒有收到，可能是因為處在訊號涵蓋率不佳地區、測試簡訊時正好在使用語音通話超過兩分鐘、或是手機本身沒有支援台灣災防告警系統（PWS）。