竹市今年只他1人 詹增雄退而不休獲教育奉獻獎

2017-09-21 12:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光華國中退休教師詹增雄，獲得今年教育奉獻獎，是竹市唯一獲獎的退休教師，全國僅12人獲獎，28日當天將獲總統蔡英文頒獎。服務年資達43年的詹增雄，即使退休仍從事教育服務工作，義務擔任童軍團志工，更致力於輔導飛行學生，讓學生從做中學，成為學生倚賴的「詹團長」。

詹增雄民國97年屆齡退休，但退而不休，致力於救國團青少年寒暑假的自強育樂工作，且擔任童軍團長，成為學校輔導學生的重要支柱，也因他的輔導，讓不少學業成績不理想的孩子，找到課業外的興趣與發展。

除了持續在教育界義務服務，詹增雄還常到政府機關、公益團體、社區集會所及民間弱勢單位擔任服務志工，現在更是觀光局合格華語導遊、林務局國家森林旅遊遊樂區導覽解說員，也是竹塹城資深文史生態解說員及社區文史團康講師。

詹增雄說，擔任志工，讓自己每天的心情都非常快樂，因為志工是不受酬、不居功的工作，是奉獻心智，竭盡所能使一代勝一代，所做的事很平凡，卻很偉大，未來仍願用熱忱之心奉獻社會與教育。

光華國中校長宋雨親說，詹增雄奉獻教育的精神令人感佩，獲得教育奉獻獎實至名歸，且是新竹市今年唯一獲得此獎的教師，全國僅12人，他奉獻教育的精神，是所有教師的楷模，學校與有榮焉。