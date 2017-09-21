以牆為畫布 台東畫家們讓創世更多彩

無盡雅集畫會的畫家們帶著小堅作畫。（記者王秀亭攝）

2017-09-21 12:12

［記者王秀亭／台東報導］在台東無盡雅集畫會畫家們的巧手下，創世台東院單調的白色牆面增添溫馨色彩，讓植物人住民及其家屬不只有感官刺激，也能放鬆心情。

「想要營造家的感覺。」創世台東院長王玉鳳表示，從去年起就想讓院內牆面更多色彩，無盡雅集畫會理事長楊玉鏲得知後，立馬答應，號召7名會友，從2個月前開始構思、繪圖，今天上午完成。

楊玉鏲與7名會友今天上午與院方分享繪畫內容，並帶著已甦醒的住民小堅作畫。

楊玉鏲表示，無盡雅集畫會首度在社福機構的牆面上作畫，對會友們是項挑戰，從顏色選擇、主題設定都請教專家後才定案。

太陽、彩虹、熱氣球、金針山是這次繪畫主軸，彩虹及升起的太陽意在表達生命是有各種的可能，金針山代表著永遠等著你回家的台東家鄉，熱氣球則象徵著自由，安養的植物人也許只是一時迷失的羔羊，但遲早會回來。

王玉鳳指出，彩繪牆壁有助植物人的感官刺激外，安養植物人還需要被動式復健運動，預防關節變形萎縮，小堅就是在持續的關節運動、感官刺激下，住院半年就逐漸甦醒，但還有更多住民需要副木、擺位枕、減壓墊等各種輔具，愛心專線：089-220848。

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