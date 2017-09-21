農曆7月不辦喪事？南市殯葬所打破禁忌

2017-09-21 12:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆7月俗稱「鬼月」，民間素有喪家不辦殮殯奠祭習俗，多選擇將遺體冰存或入殮守靈，等農曆7月過後再舉行告別式出殯，因而造成殯儀館每逢農曆7月即出現殯葬設施設備爆滿窘境，為改善此情形，南市殯葬管理所調整禮廳使用功能支援停柩空間之外，今年再加碼推出減免優惠措施，「省錢打通鬼門關」，讓農曆7月出殯火化不再是禁忌，也紓解殯儀館停柩空間不足的壓力。

南市殯葬管理所表示，今年7月1日起針對南市市民加碼推出「植存及節葬、簡葬」等優惠措施，包括亡者若擇入殮後當日即出殯火化（簡稱入殮出），其火化規費減收3成；農曆7月期間出殯並完成火化，其火化規費減收3成；已埋葬亡者（土葬）起掘後，並申請植存，其火化、骨灰再處理及植存等規費免收費，火化時間依殯管所指定時段辦理；安奉在南市各公立納骨塔之骨灰（骸），退塔後申請植存，或無主骨灰（骸）申請灑葬，其火化、骨灰再處理及植存等規費免收費。

南市殯葬管理所統計，試辦期間自今年7月1日起至明年6月30日，以南區殯儀館為例，7月開始試辦至今短短2個多月，已有654件選擇節葬簡葬優惠方案，平均每日受理約9件，顯示推行成果已逐漸改變民風。

南市殯葬管理所表示，今年農曆7月期間冷凍櫃、停柩空間不足情形也已不復見，例如農曆7月間火化回靈停罐數自推行節葬簡葬前的爆滿情形，逐年減少至今年只剩5件，農曆7月間遺體火化具數從105年585具，增加至今年674具，其中更有5天是往年這期間「前所未有」的滿爐現象，而且預留停柩空間的和平堂及光德廳等使用率為零，成功打破農曆7月不辦喪事禁忌。