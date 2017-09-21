新北YouBike站後來居上！ 超前北市先破400站

2017-09-21 11:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市YouBike站後來居上！超前台北市已逾400站，並且持續擴建，預計明年中達500站，穩居6都第一，新北市長朱立倫今天與微笑單車董事長劉金標，共同主持YouBike 400站的活動，交通局長王聲威說，新北市基於推動綠色運具理念，仍會維持優惠前30分鐘免費政策，給騎乘YouBike的市民小確幸。

王聲威說，新北市每天已有8萬人使用YouBike穿梭新北市大街小巷，單月使用人次約252萬人，累計使用人次超過4500萬人次。根據統計，民眾的滿意度達到97％，70％的旅次會使用YouBike前後轉乘捷運及公車，40％的民眾以YouBike來代替汽車或機車，顯示YouBike在新北市，扮演最後一哩路的轉乘接駁重要角色。目前新北全市YouBike已達402站，上線營運自行車共計1萬946輛。

交通局綜合規劃科長林昭賢說，台北市基於使用者付費理念，取消YouBike前30分鐘免費，但新北市基於推動綠色運具思考，仍會維持前30分鐘免費，鼓勵民眾多多使用，在新北市不僅民眾樂於使用YouBike轉乘捷運及公車，YouBike還成為民眾假日休閒旅遊載具，例如淡水YouBike站，假日的停還自行車數量都會爆增，研判是民眾騎到淡水休憩後，回程改搭運或公車返家。