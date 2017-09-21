景美國小學童地震避難演練 蔡總統打100分

總統蔡英文21日至台北市文山區景美國民小學出席「106年度國家防災日 —『防災你我他』地震避難掩護演練」。（記者黃耀徵攝）

2017-09-21 11:43

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是921國家防災日，台北市景美國小辦理地震避難掩護演練，模擬規模6.2地震，動員868名師生參與，總統蔡英文前往了解執行狀況，學童訓練有素，過程流暢，演練結束後，蔡十分肯定小朋友的表現，更打上100分。

景美國小今舉行地震避難演練，模擬規模6.2地震，動員868名師生參與，總統蔡英文、教育部常務次長林騰蛟、台北市副市長鄧家基等人親臨參與。強震即時警報訊息發布後，學童便在教室內就地掩護，隨後頂著防災頭套，按老師指揮，疏散至操場，消防、醫護人員也同時實行火警及救治傷患等演練。

蔡英文致詞表示，國家防災日的意義是要在每次演練中，讓所有人具備防災意識與知識，各方都要齊心努力，才能讓台灣社會更安全；演練過程井然有序，要為小朋友的表現打上100分。

6年級同學陳浩恩受訪說，已經很熟悉防災演練，遇到地震可以迅速躲到桌下掩護，大家也可以順利避難，在家裡則平時要做預防措施，如準備防災包；同學呂羽涵說，平時朝會時教導防護措施，口號是「趴下、掩護、穩住」，面對地震要未雨綢繆，真正發生才不會不知所措。

景美國小表示，學校平時就會利用通同集會時間，宣導家庭防災卡的使用，並繪製校園防災地圖，舉行實際演練目的在於，唯有從小培育防災應變能力，才可能把災害降到最少。

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